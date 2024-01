Présidentielle 2024 : embouteillage au Conseil constitutionnel ce lundi

Les locaux du Conseil constitutionnel devraient être fort animés ce lundi. D’un côté, il y aura les candidats à qui les Sept sages ont demandé de régulariser leurs parrainages rejetés. L’AS rapporte que leurs mandataires doivent déposés les clés USB comportant les éléments complémentaires requis. Le contrôle de la dernière chance pour ces «admis au second tour» aura lieu ce mardi.



Au même moment, 27 candidats à la candidature recalés à l’étape du contrôle des parrainages vont déposer leur recours contre leur exclusion de la Présidentielle par le Conseil constitutionnel. Dans un communiqué repris par L’AS, les plaignants se disent «spoliés de leurs parrainages et injustement exclus de l’élection présidentielle».



«Nous exigeons la clarification (du) processus (de contrôle des parrainages) et le rétablissement des candidats spoliés dans leur droit. Tout ceci dans le respect du calendrier électoral», prescrivent les «27».