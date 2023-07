Présidentielle 2024 : Et si Macky Sall choisissait un faux candidat

Dans quelques jours, Macky Sall va choisir un candidat pour la coalition au pouvoir Benno Bokk Yaakaar en perspective de la présidentielle de 2024. Pour l’instant, majorité présidentielle, opposition, médias, société civile et même simple électeur sont impatients de savoir qui sera l’heureux élu. Mais avec Macky Sall, il y a lieu de se demander si la personne qu’il va désigner publiquement sera vraiment son candidat. N’y a-t-il pas possibilité pour que le patron de l’Apr choisisse un faux candidat pour faire gagner son vrai candidat.





Il n’est pas question ici de faire de la météo ou de la voyance politique, il suffit simplement d’interroger un passé récent. Lors de la campagne des élections législatives en juin 2022, Macky Sall a choisi Aminata Touré pour diriger la liste nationale de la coalition Benno bokk Yaakaar. Avec ce choix, Mimi devenait d’office la présidente de l’Assemblée nationale en cas de victoire, après le retrait de Moustapha Niass au bout de deux législatures.





Une fois la victoire acquise, avec une forte implication de l’ancienne PM, convaincue de devenir la première femme présidente de l’Assemblée nationale du Sénégal, le patron de l’Apr a sorti de son chapeau un certain Amadou Mame Diop, jusqu’ici très peu connu de l’opinion. Ce retournement indique clairement que Macky avait mis en avant un faux candidat pour travailler à la victoire du vrai candidat. Mimi l’a appris à ses dépens !





Quelques mois auparavant, le pays a organisé des élections locales. Pour diriger la liste de Dakar, Macky avait porté son choix sur Abdoulaye Diouf Sarr, du moins de façon officielle. Le chef de l’Etat avait indiqué auparavant qu’il ne tolérerait pas les dissidences. Pourtant, Mame Mbaye Niang, à l’époque chef de cabinet du Président avait décidé de créer sa propre liste sous la bannière de « Sénégal 2035 » dont il est l’initiateur et le président.





Non content de défier la liste adoubée publiquement par le président, il se permet d’attaquer Diouf Sarr, le candidat de la coalition pour la mairie de Dakar. Cela fait « deux mois déjà que nous avons sorti notre programme. Libre à eux d’aller le copier. Que ce soit Diouf Sarr ou les autres, personne n’a un programme », tacle Mame Mbaye Niang.





Ce dernier parle de Diouf Sarr dans des termes dignes d’un opposant farouche. « Je ne suis pas avec Diouf Sarr pour des raisons politiques, structurelles et de compétences parce qu’il n’a pas de bilan à la mairie de Yoff (…). Même Yoff qu’il a géré pendant 7 ans, il n’ose plus rentrer dans la commune parce qu’il leurrait la population sans y mettre la forme», ajoutait-il lors d’une émission télévisée.





Être chef de cabinet du président de la République et tenir de tels propos à l’encontre du candidat qu’il a choisi, il faut être sûr de ses arrières pour le faire. La suite montrera qu’il a eu peut-être l’onction du chef. En effet, après la défaite de Diouf Sarr, Mame Mbaye Niang a été promu ministre du Tourisme au prochain gouvernement. Même Amadou Bâ, coordonnateur national de Benno, a été accusé d’avoir torpillé la campagne de Diouf Sarr.





L’ancien candidat à la mairie de Dakar avait bien compris le jeu. Il accuse non pas Mame Mbaye Niang, mais le grand patron. « Je suis loyal au Président Macky Sall mais pourvu que cette loyauté soit aussi réciproque. (…) Quand on a mis les saboteurs de ma campagne lors des Locales dans le nouveau gouvernement, je n’ai rien dit aussi », dixit Diouf Sarr.





C’est sans doute pour avoir tiré les leçons de cette mésaventure qu’il a très tôt déclaré sa candidature à la présidentielle de 2024 afin de se venger du chef de l’Apr









Ainsi, si Macky Sall a été capable, aux Locales comme aux Législatives 2022 de choisir un candidat qui n’avait pas ses faveurs, il est capable de rééditer le coup à la présidentielle de 2024. Et puisque ce sont les noms de Amadou Ba et Abdoulaye Daouda Diallo qui reviennent le plus, il reste à savoir qui des deux sera le vrai ou le faux candidat.