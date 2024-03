Présidentielle 2024 : George Weah félicite Bassirou Diomaye Faye

Au lendemain du scrutin présidentiel du 24 mars au Sénégal, George Weah, ancien président du Libéria et légende du football africain, a félicité le nouveau président élu, Bassirou Diomaye Faye. À travers un thread publié sur la plateforme X, Weah emboîte le pas à de nombreux chefs d'État africains qui ont salué l'élection de Faye, propulsant ainsi ce dernier au rang de plus jeune dirigeant de l’histoire du pays.





« J’adresse mes chaleureuses félicitations à l'opposant sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire aux élections présidentielles du pays, qui le propulse désormais au rang de plus jeune dirigeant du continent africain », a déclaré George Weah. Il a souligné l'histoire, qui « devrait servir d’inspiration », du chef de l’Etat sénégalais de 44 ans qui était, il y a encore quelques semaines, une figure relativement méconnue de la politique sénégalaise.





« L’histoire de Faye devrait servir d'inspiration à la jeune population en plein essor du continent ; qu'avec un travail acharné et un dévouement, aucun rêve n'est irréalisable et inaccessible », a ajouté l’ancien président du Libéria. Selon lui, Bassirou Diomaye Faye, ancien inspecteur des impôts et considéré comme un homme politique « modeste » et non traditionnel, a su conquérir le cœur de millions de Sénégalais en étant « animé par son ambition de contribuer à changer le statu quo ».





George Weah a également mis en avant l'importance de la victoire de numéro deux du PASTEF pour la démocratie en Afrique. « Son histoire révèle un accueil croissant à travers le continent africain pour des dirigeants qui ne sont pas issus de la classe politique établie », a-t-il affirmé.