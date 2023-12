Présidentielle 2024 : Ibrahima Dème a déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel

Place aux 7 sages. Ce mercredi, Ibrahima Dème, leader du parti « Ensemble pour le Travail, l'Intégrité et la Citoyenneté » (ETIC), a déposé officiellement son dossier de candidature à la présidence de la République auprès du Conseil Constitutionnel. Une démarche qui, selon lui, n'aurait pas été possible sans le soutien massif des Sénégalais d'ici et de la diaspora.







« Je rends grâce à Dieu et à tous ceux qui ont bien voulu parrainer notre candidature », a déclaré M. Dème, en saluant l'engagement de ses équipes et de ses partisans. Il a également exprimé sa gratitude envers ceux qui ont financièrement soutenu sa candidature.





Réaffirmant les idéaux qu'il avait évoqués trois mois plus tôt, le candidat a insisté sur la nécessité d'une refonte majeure de la gouvernance sénégalaise. « Il est impératif, à partir de 2024, de présider autrement le Sénégal », a-t-il martelé, avant d'ajouter : « Pour cela, il faut une réforme de la gouvernance politique, institutionnelle, économique et sociale ».





L'une des priorités majeures de sa campagne serait une « réforme en profondeur de la justice », qu'il considère comme le fondement de la paix, de la démocratie et du développement. « Ces réformes radicales doivent être portées par un Président viscéralement attaché aux valeurs éthiques et morales », a-t-il affirmé en insistant sur la nécessité d'une confiance renouvelée entre les citoyens et leurs dirigeants.





Ibrahima Dème a également plaidé en faveur d'une présidence rassembleuse, transcendant les clivages politiques. « Un Président qui va réconcilier les Sénégalais de tous bords et les unir dans l'équité, le travail, le sens de la responsabilité et surtout la justice », a-t-il déclaré. Il a conclu en affirmant sa volonté d'œuvrer pour l'intérêt national plutôt que pour celui d'un parti spécifique.