PRÉSIDENTIELLE 2024 Idrissa Seck tend la main au Dr Babacar Diop

Le président du parti Rewmi et candidat à la Présidentielle du 25 février 2024 a tendu la main au maire de Thiès, le Dr Babacar Diop, pour bénéficier de son soutien. Idrissa Seck, à la tête d'une importance délégation, a rendu visite, cet après-midi, au président du parti Forces démocratiques du Sénégal (FDS)/Les Gelwaars à son domicile familial, au quartier Sampathé.





Babacar Diop, candidat recalé à la Présidentielle par le Conseil constitutionnel, s’est réjoui de la visite de l'ancien maire de Thiès qu’il considère comme «un grand frère, un oncle et un même un père».





Il a toutefois fait remarquer au président de Rewmi que «la politique n’a rien à voir avec les sentiments».





Il a rappelé être «le président d’une jeune formation politique, les FDS/Gelwaars, qui a une trajectoire, une ligne de conduite, des valeurs et qui compte, en son sein, des élites et intellectuels d’un esprit assez critique». Des «frères» et «sœurs» à qui, dit-il, il va rendre compte pour «une prise de décision éclairée». Surtout que «les FDS sont sollicitées par plusieurs autres candidats. Les Guelwars vont incessamment manifester leur position par rapport au candidat à soutenir en perspective de la Présidentielle de 2024».