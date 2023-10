Présidentielle 2024 : Karim enrôle deux anciens ministres de Wade

L’opération «Gnibissi» (retour au bercail) est en marche au PDS. Après Mayoro Faye, deux anciens ministres sous Abdoulaye Wade sont de retour dans son parti. Il s’agit de Sada Ndiaye et Kalidou Diallo. Le premier a dirigé le département de la Fonction publique, le second celui de l’Éducation nationale.





Pour ce dernier, l’affaire était déjà dans la poche. Dans un récent entretien avec L’Observateur, il avait assumé son retour au PDS ainsi que d’avoir choisi Karim Wade comme candidat pour la présidentielle de 2024.