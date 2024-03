Présidentielle 2024 : Khalifa Sall dénonce la décrépitude de Sedhiou

Attendue à Sedhiou ce lundi à 10 h, la coalition KhalifaPrésident est arrivée dans la capitale du Pakao au-delà de 16 h. Néanmoins, ses inconditionnels ont bravé la chaleur toute la journée pour l'attendre à l'entrée de la ville.

Après son bain de foule et les visites de proximité dans les familles socialistes, Khalifa Sall s'est rendu au marché central où il a fait sa déclaration. Au milieu des femmes qui s'activent dans divers domaines, Khalifa Sall a dénoncé la décrépitude économique et sociale de la région.





Une région qui, selon lui, était jadis le grenier économique du Sénégal, mais qui, malheureusement, semble être délaissée par le pouvoir en place.





Pourtant, dit-il, la localité, qui regorge d'énormes potentialités agricoles, forestières, minières et pastorales, est très facile à développer. ''Le fleuve est derrière nous, la terre est fertile, la pluviométrie est abondante, les hommes, les femmes et les jeunes sont dynamiques. Il ne manque plus que la volonté de l'État pour remettre Sedhiou sur les rails du développement'', a-t-il soutenu.





Khalifa Sall s'est également désolé du fait que tout ce qui se vend au marché central est importé, même le poisson. Ce qui, à ses yeux, relève de l'absurde, puisque tous les atouts sont réunis pour créer les conditions d'une autosuffisance alimentaire.