Présidentielle 2024 : Khalifa Sall en tournée dans le bassin arachidier

Une tournée satisfaisante. C’est le sentiment ressenti par le président de la plateforme Taxawu Senegaal lors de son déplacement dans le département de Guinguinéo. “Votre enthousiasme témoigne de votre adhésion à notre candidature”, a-t-il dit.