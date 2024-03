Présidentielle 2024 : L’appel du pied d’Amadou Ba au PDS

Se dirige-t-on vers une réunification de la famille libérale ? Dans tous les cas, tel est le souhait du candidat de Benno Bokk Yaakaar. À l'étape du Fouta, Amadou Ba a profité de l'occasion pour inviter le Parti démocratique sénégalais (PDS) à marcher « ensemble » vers la victoire.



« Aujourd’hui, à une semaine de l’élection, nous devons tous nous unir. Mon ambition, c’est de garder Benno intacte. Mon ambition, c’est d’ajouter d’autres forces comme le PDS et les autres pour qu’ensemble, on puisse préserver la République », a-t-il déclaré. Il a ajouté : « Nous gagnerons ensemble, nous gouvernerons ensemble. Nous partagerons les responsabilités, nous serons ensemble pour que le Sénégal soit dans la paix ».



« Le chef de l'État, Macky Sall, ambitionne de faire du Sénégal un pays émergent à l'horizon 2035. Amadou Ba le promet 5 ans plus tôt : « Moi, je promets l’émergence en 2030 ».