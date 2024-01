Présidentielle 2024: L’aventure de Khadim Diop s’arrête à la vérification des parrainages

Un fait inédit fait parler autour du Conseil Constitutionnel. Le candidat de la coalition Khidma, Khadim Diop a été recalé à cause de doublons externes estimés à 41.617. Ce dernier n'a pu valider que 1631 parrains. Pour rappel, le parrainage par une liste d'électeurs doit être constitué par un minimum de 0,6 % et par un maximum de 0,8 % des électeurs du fichier électoral. Le nombre d'électeur représentatif du minimum est de 44.231 électeurs et de 58.975 électeurs pour le maximum.





Au Conseil Constitutionnel, la vérification des parrainages se poursuit cet après-midi. Et jusqu'à présent, seul le professeur Daouda Ndiaye a pu passer le cap. Le candidat Émile Charles Ciss qui est passé avant Khadim Diop a eu le même problème que Malick Gueye. Sa clé USB n'a pas pu être exploitée. Ce qui met un terme à sa participation à la présidentielle.