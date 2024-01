Présidentielle 2024: L’évêque de Thiès, Mgr André Guey prêche la transparence, la liberté et la justice»

L’évêque de Thiès Monseigneur André Guey a appelé les chrétiens et l’ensemble des Sénégalais à prêter une attention particulière à l'élection présidentielle du 25 février 2024.

L’évêque de Thiès Monseigneur André Guey a appelé les chrétiens et l’ensemble des Sénégalais à prêter une attention particulière à l'élection présidentielle du 25 février 2024. C’était à l’occasion de l’édition 2023 de la célébration annuelle de présentation des vœux du Diocèse (mouvements d'actions catholiques et structures) de Thiès à l’évêque, ce vendredi 29 décembre 2023, en fin d'après-midi, à la Cathédrale Sainte-Anne.











Une opportunité pour Monseigneur André Guey de délivrer un message de paix en direction des acteurs politiques en cette veille d'élection présidentielle. « Les élections présidentielles, législatives et locales, sont capitales, très importantes pour notre pays. L'élection fait partie de la vie du pays. Celles régulières témoignent du dynamisme du pays et aussi de la cohésion. Là où il y a pas de paix, il n'y a pas de cohésion et donc pas d’élections, ou alors ce sont des élections qui ne sont pas inclusives », a-t-il expliqué.





A ses yeux, « même si c'est Dieu qui nous donne la paix, nous devons aussi y collaborer par nos paroles, nos actions et même par notre abstention de paroles, pour que ce que nous nous apprêtons à dire ne soient pas des paroles destructrices ». L’évêque de Thiès poursuit, pour rappeler «la privation qu'on s'impose, soi-même, de dire des paroles destructrices ».





Il dit avoir donc appelé à la paix parce que « Dieu donne avec notre collaboration, avec notre participation. Si, ajoute-t-il, nous œuvrons pour la paix, le Seigneur va bénir nos actions et la paix s’instaurera. Que chacun donc veille sur lui-même, pour ne pas être cause de violences et de troubles durant la campagne électorale et le déroulement du scrutin, aussi après la proclamation des résultats ». Ce qui, remarque le guide religieux, suppose aussi que « tout se passe dans la transparence, la liberté et la justice ».