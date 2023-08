Présidentielle 2024 : l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla invité à se présenter

L’homme d’affaires Abdoulaye Sylla sera-t-il candidat à la présidentielle de février 2024 ? C’est le souhait de groupes de personnes recensés dans les quatre coins du Sénégal. «Dans le cadre des tourne?es organise?es par Serigne Modou Bousso Dieng, chef religieux et leader d’opinion, et Assane Sylla, directeur ge?ne?ral du groupe Ecotra, les populations rencontre?es ont unanimement demande? au promoteur du C50%Pn de briguer les suffrages des Se?ne?galais en 2024», rapporte Le Point dans son édition de ce lundi.



Diourbel, Mbacke?, Touba, Thie?s, Saint-Louis, Casamance, Kayar, Rufisque, Mboro, Louga, Kaolack, Keur Madiabel, Cap Skiring, Fatick, Tamba, Ke?dougou, Kolda, Matam, Goudiry, Dakar… : le journal souligne que la mobilisation en ce sens a été forte «partout ou? cette de?le?gation est passe?e». «Les populations ont toutes souhaite? une implication politique de l’homme d’affaires qui devrait aboutir a? faire de lui le futur pre?sident de la Re?publique», martèle la même source.



Abdoulaye Sylla sautera-t-il le pas ? Si tel est le cas, l’homme d’affaires ouvrira une nouvelle page dans sa vie consacrée à l’essor de son pays et au bien-être des populations. Le Point rappelle qu’il a fondé une multinationale sénégalaise (Ecotra) et lancé le ‘Club 50% de Pre?fe?rence Nationale’ pour exiger des entreprises e?trange?res le respect des exigences du ‘local content’ a? de?faut de voir l’E?tat confier l’exe?cution des marche?s publics aux socie?te?s prive?es locales».



Le journal n’a pas manqué de souligner les liens étroits entre Abdoulaye Sylla et Touba. L’homme d’affaires a déplacé toute sa flotte pour les besoins du Grand Magal. Il a re?nove? le mausole?e de Serigne Fallou Mbacke? et construit celui de Serigne Sidy Mokhtar Mbacke?, entre autres actions en direction de la communauté mouride.