Présidentielle-2024 : L’opposition met en place une nouvelle coalition dénommée « Fit » pour contrecarrer Amadou Ba

Une nouvelle coalition dénommée "Fit" voit le jour. Une initiative considérée comme une continuité de YAW «bis», selon certains experts interpellés sur la question.





En effet, cette nouvelle coalition portée par une opposition dite "radicale" est composée de plus de 30 candidats à l'élection présidentielle de 2024, dans le but de faire face au régime du président Sall. Nos confrères rapportent que Khalifa Sall et le PDS sont d'emblée écartés de cette nouvelle coalition.





Cependant, la mayonnaise risque de ne pas prendre avec l'absence du leader de l'ex-parti Pastef Ousmane Sonko qui est emprisonné, selon Assane Samb.