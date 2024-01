Présidentielle 2024 : La coalition Diao2024 nie avoir entamé des négociations avec Amadou Ba (Communiqué)

Sur une page de Seneweb du 29/01/2024, nous avons pu lire textuellement le passage





qui suit :





"Dans un entretien accordé à Seneweb, El Hadj Marame Faye, membre d'Action républicaine et de l’APR, a fait une révélation portant sur une possible alliance entre le Premier ministre et candidat de Benno, Amadou Ba, et Mame Boye Diao, candidat de la coalition Diao2024.





En effet, le poulain d'Amadou Ba informe que des discussions très avancées seraient en cours pour que Mame Boye Diao rejoigne le candidat de la coalition présidentielle.





A préciser qu' une grande partie de l'opposition considère que les candidats dissidents de l'APR sont issus du système.





La coalition Diao Président dément formellement toute discussion supposée avec la coalition d'Amadou Ba. Elle réaffirme son ancrage dans le camp de la rupture et sa totale démarcation d'Amadou Ba et du camp de la continuité."





La coalition Diao Président tient à dénoncer énergiquement les manœuvres visant à salir et dénigrer tous les républicains authentiques qui aspirent à restaurer la République, l'État de droit, la justice et l'équité. Ces attaques infondées ne cherchent qu' à discréditer les efforts louables que nous déployons en faveur d'une gouvernance que nous voulons républicaine, juste, vertueuse et transparente.





Il est regrettable que de telles tactiques soient employées pour semer la confusion et détourner l'attention des véritables enjeux qui concernent la préservation des valeurs républicaines. La coalition Diao Président demeure fermement engagée envers ces idéaux et n'acceptera pas d'être associée à des manipulations visant à compromettre son intégrité.





La lutte pour la restauration de la République, de l'État de droit, de la justice et de l'équité exige un dialogue ouvert et honnête. La coalition Diao Président appelle à un débat constructif et au respect mutuel entre toutes les forces républicaines authentiques, tout en condamnant fermement toute tentative de diffamation.





La véritable unité républicaine repose sur la collaboration constructive et le respect des divergences d'opinions. La coalition Diao Président reste déterminée à œuvrer pour un avenir où les principes républicains guideront le destin de la nation, loin des manœuvres de dénigrement qui ne font que nuire à l'intégrité du débat démocratique.





Fait à Dakar, ce 29 janvier 2024





MAME BOYE DIAO