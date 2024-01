Présidentielle 2024 : La coalition Diomaye Président rejette tout report

En conférence de presse ce mercredi, la coalition Diomaye Président s’est prononcée sur l’actualité politique. Et c'est pour mettre en garde contre toute idée de report de l’élection présidentielle.





En effet, en cette veille du lancement de la campagne électorale prévue le samedi 3 février 2024, l’Assemblée nationale a approuvé la création d’une commission d’enquête parlementaire introduite par les députés du Parti démocratique sénégalais (PDS). Ceci, afin d’apporter des éclaircissements sur les accusations de corruption portées contre des membres du Conseil constitutionnel.





Selon Dame Mbodj, « cette procédure n’est qu’un subterfuge pour reporter l’élection présidentielle. Nous avons constaté qu'au Sénégal, un groupe de députés appelés le groupe libéral a demandé l’instruction d'une commission d'enquête parlementaire. Tout cela n'est que subterfuge pour ne pas aller aux élections. Il n'y a pas lieu d’invoquer l’article 52, vu qu’il n’y a pas de crise électorale au Sénégal, même si j’admets qu’il y a eu des manquements sur le fichier électoral. En effet, ces gens veulent fomenter une crise à travers une accusation fantaisiste de corruption de magistrats au Conseil constitutionnel qui ne repose absolument sur rien".





Ainsi, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, dit-il « l'Assemblée nationale n'a pas la possibilité d'entendre les juges, surtout que c'est une affaire qui peut être qualifiée de pénale », a expliqué le membre du collectif des Leaders alliés du candidat Ousmane Sonko (Lacos).





Face à la presse, il exhorte la communauté internationale à rester vigilante et d'encadrer le processus qui a déjà été enclenché. « Il faut comprendre qu’aucune autre possibilité ne peut être offerte au chef de l’État et au camp présidentiel. Nous voulons aller à des élections, malgré les manquements notés tout au long du processus. Donc, nous attendons que ces élections soient organisées le 25 février 2024 et que les Sénégalais puissent prendre leur destin en main », lance Dame Mbodj.