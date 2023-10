Présidentielle-2024 : «Si je ne passe pas au 2e tour, je soutiendrai le candidat de YAW», (Malick Gakou, GP)

« Je respecte toujours ma parole qui est sacrée. Donc, si je ne suis pas qualifié au second tour de la Présidentielle du 25 février 2024, je soutiendrai le candidat de Yewwi Askan Wi qui y sera, conformément aux engagements de notre charte ». Tel est le serment sur l’honneur fait par le président du Grand Parti.





Toutefois, El Hadj Malick Gakou compte «participer à cette Présidentielle pour la gagner et matérialiser mes ambitions pour le Sénégal ».





Et d’ajouter : « Et même si, par extraordinaire, aucun candidat de Yewwi n’est qualifié au second tour, ce cas de figure étant impossible pour moi, je ne soutiendrai jamais le candidat de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar, en l’occurrence le Premier ministre Amadou Bâ ».





En pareil cas, « je soutiendrai tout candidat de l’opposition pour un changement salvateur dans notre pays ».