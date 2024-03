Présidentielle 2024 : “Amadou Ba n'a pas besoin d'être chaperonné comme l'autre qui a besoin de la présence de son mentor‘’ (Aliou Sall)

Face à la presse locale, hier, à Guédiawaye, Aliou Sall s'est prononcé sur les relations entre le président de la République et son candidat Amadou Ba. À ce sujet, le frère du président sortant laisse entendre qu'‘’Amadou Ba n'a pas besoin d'être chaperonné par Macky Sall comme l'autre candidat qui, lui, a besoin de la présence de son mentor". Il fait allusion à Bassirou Dioamaye Faye qui est épaulé sur le terrain par son leader Ousmane Sonko.





Selon l'ancien maire de Guédiawaye, le soutien de Macky Sall à Amadou Ba est plus utile dans l'ombre que sur le terrain et que le président de la République et son candidat Amadou Ba s'entendent très bien.