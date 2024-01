Présidentielle 2024 : Le clin d’œil de Mamadou Lamine Diallo à Abdoul Mbaye

La liste des 20 candidats publiée depuis le samedi 20 janvier dernier, c’est l’heure de «courtiser» l’électorat des recalés.







C'est ainsi que le président du mouvement Tekki, Mamadou Lamine Diallo, après avoir attaqué Macky Sall et le Premier ministre Amadou Ba de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), suite à la décision de rejet de la candidature de Karim Wade, a envoyé un message de soutien, qui en dit long, au leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) Abdoul Mbaye, candidat recalé à l’étape du parrainage, le 9 janvier dernier.









«Abdoul Mbaye et moi-même avons tenu le drapeau du Congrès de la renaissance démocratique (CRD) et mené plusieurs combats, dont le parrainage injuste. Abdoul mérite de réussir le cap des parrainages pour la Présidentielle. Notre combat commun pour l’alternative patriotique et citoyenne doit se poursuivre, a affirmé, sur X, le candidat au scrutin du 25 février prochain.