Présidentielle 2024 : Le CNRA sensibilise les reporters sur la réglementation applicable en période électorale

Dans le cadre de sa mission de superviseur pour le respect des dispositions législatives et réglementaires, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), en partenariat avec la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) a effectué des rencontres avec l’ensemble des professionnels des médias implantés sur le territoire national.





Cette tournée initiée en prélude à l'élection présidentielle du 25 février 2024 offre une cadre d'échange avec les techniciens des médias afin de les sensibiliser sur la réglementation applicable en période électorale et sur la nécessité de la respecter.





Centrée sous le thème « Pour une couverture médiatique normale et responsable du processus en direction de l'élection présidentielle de 2024 », elle a pour objectif, selon Babacar Diagne :





« De renforcer les capacités des professionnels des médias, notamment les correspondants des entreprises de presse sur le processus électoral et la mission des médias dans ledit processus ; informer largement sur les dispositions législatives et réglementaires applicables en période électorale ; réfléchir sur les modalités pratiques à mettre en œuvre en synergie avec les acteurs indirects pour faciliter le travail aux journalistes et correspondants locaux du CNRA pendant la précampagne et la campagne électorale et, enfin, de recueillir les impressions et recommandations pour trouver un terrain d'entente sur un minimum pour une bonne couverture médiatique de l'élection », renseigne-t-il.





Dans ce dessein, poursuit le président du CNRA, « nous avons touché un millier de reporters et de correspondants. Ils ont été sensibilisés par rapport à l'échéance électorale qui arrive et je pense qu’ils maîtrisent la réglementation en termes de campagne électorale ».





Prenant exemple sur les troubles vécus lors des élections locales, Babacar Diagne a lancé un message à l’endroit des acteurs de la presse, des partis politiques, des autorités étatiques.