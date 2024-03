Présidentielle 2024 : Le département de Mbour prêt à recevoir ces 351 023 électeurs

le Préfet de Mbour Mamadou Lamine Mané

A moins de 24h avant l'élection présidentielle tout est fin prêt pour accueillir les 351 023 électeurs que compte le département de Mbour. Ces inscrits sur les listes électorales sont répartis dans 219 lieux de vote et 729 bureaux.





L'arrondissement de Sindia qui regroupe les communes de Diass, Malicounda, Ngaparou, Nguékokh, Popenguine-Ndayane, Saly-Portudal, Sindia et Somone polarise le plus grand nombre avec 132.158 électeurs, répartis dans 67 lieux de vote et 258 bureaux de vote.





Suivie de la commune de Mbour avec 112 832 électeurs répartis dans 20 lieux de vote et 215 bureaux.





En troisième position vient l’arrondissement de Sessène, qui polarise les communes de Nguéniène, Sandiara, Sessène et Thiadiaye, avec 47 883 inscrits répartis dans 57 lieux de vote et 108 bureaux.





L’arrondissement de Fissel qui regroupe les communes de Fissel et Ndiaganiao compte 34 583 électeurs répartis dans 67 lieux de vote et 95 bureaux.





Enfin, la commune de Joal-Fadiouth se retrouve avec 23 567 électeurs pour 8 lieux de vote et 53 bureaux.





D'après le Préfet de Mbour, Mamadou Lamine Mané, beaucoup de cartes d'électeurseurs sont en souffrance dans les commissions.





D'ailleurs afin de permettre aux électeurs de disposer de leur carte, les commissions vont fonctionner ce samedi jusqu’à minuit, veille du scrutin.