Présidentielle 2024: Le Dr Papa Amadou Ndiaye félicite le Président Macky Sall pour son choix éclairé sur le Premier ministre Amadou Ba (communiqué)

Le Ministre de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, le Dr Papa Amadou NDIAYE a approuvé samedi le choix du Président Macky SALL sur le Premier ministre Amadou BA pour être le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle de 2024 "Je félicite le Président Macky SALL sur le choix porté sur le Premier ministre Amadou BA pour être le candidat de Benno Bokk Yakaar á l'élection présidentielle de février 2024.



Pour le Dr Papa Amadou NDIAYE le choix de Macky SALL est un choix éclairé : "Le Président Macky SALL a fait un choix éclairé et nous allons tous travailler pour la victoire finale".



Le Ministre Papa Amadou NDIAYE n'a pas manqué de louer les qualités de Amadou BA : "Le premier Ministre Amadou BA a fini de faire ses preuves partout où il est passé. C'est un homme pétri de qualités humaines et intellectuelles et il est compétent. Je le félicite et lui présente mes vœux de succès pour la présidentielle du 25 février 2024"