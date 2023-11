Présidentielle 2024 : le facteur Abdou Souleye Diop

Abdou Souleye Diop s’impose aujourd’hui comme une énigme du débat public sénégalais. Dans le panorama politique du pays marqué par des poids lourds et plus d’une centaine de candidatures déclarées pour la magistrature suprême, l’homme intrigue, séduit et fait réfléchir, tout en crispant ses adversaires. Mais qui est vraiment ce personnage insaisissable qui a fait toute sa carrière dans le secteur privé et qui semble préparer discrètement sa marche vers la plus haute fonction du pays ?





Ces derniers mois, alors que la politique sénégalaise bruisse des habituelles milliers de rumeurs quotidiennes, plusieurs indices ont laissé présager une déclaration de candidature imminente de Abdou Souleye Diop, Managing Partner au Maroc du géant de l'audit et du conseil Mazars. En septembre, il est aperçu à Guinguineo, son fief paternel, où il était parrain d'une finale de tournoi de football à son nom, réunissant la jeunesse locale. Un mois auparavant, son empreinte digitale sur les réseaux sociaux se renforçait avec la création de nouvelles pages, avec une mention clairement affichée : Sénégal. En juillet, suite à l'annonce de la non-candidature du Président Macky Sall, Diop publiait une tribune engagée dans Jeune Afrique, analysant les implications de cette décision. Et le 24 septembre, il sort un livre-programme évocateur : "Sénégal : A portée de Mains - Le lion sort de la tanière", un titre qui fait écho à l'emblème national et qui suscite de nombreuses questions.





La presse sénégalaise, avide de nouvelles, n'a pas manqué les deux séances de présentation de l'ouvrage à Dakar, espérant y trouver une annonce officielle de sa candidature. Cependant, malgré les interrogations directes des journalistes lors de ces événements, et même lors de ses nombreuses apparitions télévisées, la réponse laconique demeure : "Pas pour le moment". Diop, tout en douceur et en réserve, martèle que l'essentiel à ce stade est le projet pour le Sénégal et que les intérêts du pays dépassent les individus. Néanmoins, nombreux sont ceux qui pensent qu'il n'est qu'une question de temps avant que "le lion ne sorte de sa tanière". Si tel n'était pas le cas, alors pourquoi se donner autant de mal pour soigner son image à quelques mois de l'échéance cruciale pour le pays ?





Une partie de l'explication réside peut-être dans la volonté de Diop de ne pas laisser le champ libre à ses détracteurs s'il dévoilait son agenda trop tôt ni les alliances potentielles qui en découleraient. En effet, pour cet expert-comptable de formation qui est passé par les bancs de Harvard Business School, sa position chez Mazars lui a offert une opportunité inégalée de rencontrer et de travailler avec plusieurs chefs d'État ainsi que de grands patrons à travers le continent. Cette expérience a doté Diop d'un portefeuille relationnel sans équivalent en Afrique, faisant de lui un interlocuteur privilégié pour de nombreuses personnalités influentes.





Diop : l'éternel Sénégalais ?





En outre, dans les coulisses de la politique sénégalaise, certains murmurent que Abdou Souleye Diop serait davantage "Marocain" que Sénégalais, tentant de jeter un voile de suspicion sur ses véritables intentions pour le pays. Mais ces rumeurs, comme la plupart des rumeurs en politique, ne résistent pas à l'examen des faits. Premièrement,: Abdou Souleye Diop n'a jamais demandé, et encore moins obtenu, la nationalité marocaine. Cette information, confirmée par plusieurs sources fiables, balaie d'un revers de main les doutes concernant ses loyautés nationales. Son attachement au Sénégal est profond, inébranlable et a guidé ses actions tout au long de sa carrière.





De plus, si Diop a effectivement renforcé ses liens avec le Maroc au cours de sa carrière, notamment grâce à sa position au sein de Mazars où il occupe le poste de Managing Partner, cela n'a en rien diminué son implication au Sénégal. Selon des sources concordantes, ces dernières années, il a discrètement renforcé ses réseaux au Sénégal, en particulier dans le secteur caritatif. Ce secteur, particulièrement dynamique au Sénégal, est un vecteur essentiel pour soutenir les plus démunis, et l'implication de Diop y est notable.