Présidentielle 2024 : Le Forum du justiciable invite les jeunes à ne pas “être des agents de la violence”

Le Forum du justiciable, invite tous les acteurs, et plus particulièrement les jeunes, à participer massivement à la présidentielle du 25 février prochain. Dans un communiqué qui nous est parvenu, Babacar Ba et ses camarades invitent les jeunes à bannir « toutes formes de violences » au cours de ces joutes électorales. « Les jeunes qui ont une responsabilité immense dans la construction de notre cher pays ne doivent plus accepter d'être des agents de la violence, mais plutôt des acteurs de la cohésion sociale et de la paix », souligne le Forum du justiciable.





Parallèlement, les membres du Forum appellent les 20 candidats retenus à participer à la présidentielle, à faire de cette élection « un moment de joutes programmatiques » dans un esprit de fraternité.