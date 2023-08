Présidentielle 2024 : Le maire de Sandiara se lance dans la course

C'est officiel ! Le maire de Sandiara a annoncé officiellement sa candidature à la Présidentielle de 2024.

"Après moult réflexions, après avoir longtemps pensé que mon rôle n'était pas seulement de servir Sandiara, mais de servir le Sénégal, j'ai décidé, en toute réflexion, d'être candidat à la Présidentielle de 2024. J'ai décidé d'être candidat parce que j'ai la solution à beaucoup de problèmes du Sénégal", a annoncé Serigne Guèye Diop.





Ingénieur agronome, Dr Serigne Guèye Diop veut semer les graines de l'émergence dans tout le Sénégal. SEME (Sénégal en mouvement vers l'excellence) qui est le condensé de son programme tend vers l'excellence.

L'excellence en dix réformes, c'est ce que Dr Diop propose aux Sénégalais.





Son programme prend en compte la révolution agricole et de l'agrobusiness (Plan Sénégal Vert). "Le Sénégal a importé 100 000 t de riz pour sa survie, pour un pays qui a cinq fleuves", s'est désolé le ministre conseiller.





Ainsi, il propose une irrigation 12 mois sur 12 ; mettre en valeur la production d'engrais ; la réforme pour le respect des valeurs morales et religieuses du Sénégal ; mise en place d'un programme de lutte contre l'incivisme ; mettre en valeur le gaz pour produire l'urée pour la production agricole ; négocier l'exploitation du phosphate en vue de booster la production agricole. Zéro tolérance sur la corruption passive et active ; valoriser le concept d'armée-nation dans l'éducation ; révolution industrielle et informatique ; réforme de l'Administration et de la Fonction publique dans les 46 départements et 557 communes ; transformer le Sénégal en zones économiques ; retour des émigrés pour accélérer le développement du Sénégal ; les états généraux de la pêche et de la mer sont aussi des points que le SEME prendra à bras le corps.





Aussi, il compte s'attaquer à plusieurs réformes, dont les critères d'éligibilité des maires ; réformes judiciaires ; réformes environnementales ; réformes du système de santé et investissement massif dans les structures de santé ; négocier les licences de pêche et imposer un repos biologique, etc.





Au cours d'une rencontre de partage ce week-end, Dr Serigne Guèye Diop a rappelé les acquis de son plan de développement dénommé "Sandiara émergent" qui, dix ans après, a permis de faire de Sandiara une zone économique très dynamique (16 usines construites sur 32 enregistrées, 15 agropoles).