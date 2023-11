Présidentielle 2024 : Le mouvement Bayal Amadou Ba voit le jour

Dans un communiqué de presse parvenue à Seneweb, un groupe de personnes, en majorité natives ou ayant fait leurs humanités entre Niary Tally et Grand Dakar, informe de la mise en place du mouvement BAYAL AMADOU BA (MBA). Cette initiative a été lancée le 10 octobre 2023. Ce groupement vise à faire adhérer le maximum de personnes au programme du candidat Amadou Ba.







COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 10 octobre 2023 à Dakar a été mis sur pied un mouvement de soutien au Premier ministre, Amadou Bâ, candidat à la prochaine présidentielle du 25 février 2024. Appelée MOUVEMENT BAYAL AMADOU BA ou (MBA), cette organisation se veut être un cadre de convergence de Sénégalais de tous bords. Son objectif unique est de contribuer à l’élection de Amadou Ba, comme prochain président de la République du Sénégal.









MBA qui est une initiative émanant d’un groupe de personnes en majorité natives où ayant fait leurs humanités à Niary Tall et Grand Dakar, quartiers où a grandi le Premier ministre, ambitionne d’être un mouvement d’envergure nationale et internationale. À ce titre, MBA lance un appel aux Sénégalais d’ici et d’ailleurs pour une synergie d’actions afin de permettre à Amadou Ba de recueillir une adhésion massive de sympathisants à son programme.









En conséquence, dans les jours à venir, MBA propose d’organiser des rencontres et des visites de contact en prélude à la tournée que Amadou Ba devrait effectuer dans son royaume d’enfance.

Le coordonnateur

Idrissa Guèye