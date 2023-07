Présidentielle 2024 : Le Parti pour la liberté et la citoyenneté/Defar Jikoyi rompt son alliance avec Rewmi

Après 11 ans d'alliance, le Bureau politique du Parti pour la liberté et la citoyenneté/Defar Jikoyi (PLC/DJ) a décidé de mettre fin à sa coalition électorale avec le parti Rewmi, scellée depuis l’élection présidentielle de 2012.





Le PLC/DJ de l'ancien ministre Dr Mamadou Lamine Ba, sous le régime d'Abdoulaye Wade, se donne de nouveaux défis. Le Dr Mamadou Lamine Ba, président du PLC/DJ, travaille à une large consultation en perspective "des futures échéances électorales, avec toutes les forces politiques, sans exclusive, sous-tendue par une large convergence citoyenne pour la préservation des valeurs, dans un contexte de périls et défis multiformes auxquels notre nation est confrontée, dans sa marche inexorable vers le progrès", lit-on dans un communiqué parvenu à Seneweb.





Le Bureau politique dit prendre acte de "la décision du président Macky Sall de ne pas briguer les suffrages des Sénégalais plus de deux fois consécutives, conformément à la lettre et à l’esprit de la Constitution, modifiée au référendum 2016 sous son inspiration. Par conséquent, le PLC appelle les forces politiques et citoyennes à s’inscrire dans une dynamique de consolidation et de renforcement des acquis démocratiques que notre peuple a obtenus à la suite d’épiques luttes démocratiques et de concertations, dans le but d’une prise en charge correcte et efficiente des aspirations du peuple sénégalais".





Le PLC/DJ informe, par ailleurs, de sa participation à la Conférence des libéraux arabes et européens sur la migration sous l’égide de la fondation allemande Frederich Nauman (FFN).