Présidentielle 2024 : Le RND soutient Aly Ngouille Ndiaye

Le Secrétariat exécutif politique (SEPO) du Rassemblement national démocratique (RND) s'est réuni le samedi 9 mars 2024 en séance extraordinaire à son siège provisoire.



Après avoir examiné la situation politique nationale et ses derniers développements, et évaluer les contacts et discussions avec plusieurs candidats ou émissaires de candidats en perspective de l'élection présidentielle, le SEPO du RND, a sorti un communiqué pour faire part de sa décision de soutenir la candidature d'Aly Ngouille Ndiaye pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024.





Ainsi, le Secrétariat exécutif politique engage tous les militants et responsables du RND à s'investir pleinement dans les différentes structures nationales comme locales de la coalition AlyNgouille2024 et à se mobiliser pour voter et faire voter en faveur de l'ancien ministre de l'Agriculture.





Suite à cette adhésion, la coalition Alyngouille2024 a également sorti un communiqué pour prendre acte. "Suite à des échanges fructueux, le Secrétariat exécutif politique (SEPO) du Rassemblement national démocratique (RND) a décidé, avec tous ses militants, de rallier notre coalition Alyngouille2024. Le président Aly Ngouille Ndiaye remercie le Secrétariat exécutif politique du Rassemblement national démocratique pour son adhésion", lit-on on dans le communiqué.





De son côté, le leader de la coalition Alyngouille2024 exhorte l'ensemble des responsables, militants et sympathisants de sa coalition à s'investir pleinement dans la mobilisation et la massification au niveau des différentes structures nationales comme locales pour gagner le scrutin au soir du 24 mars 2024.