Présidentielle 2024 : les 9 dates à retenir

Le journal Enquête a livré dans son édition de ce mardi 12 décembre la suite du calendrier électoral pour la course à la succession de Macky Sall.



11-26 décembre : dépôt des parrainages au Conseil constitutionnel



27-28 décembre : tirage au sort pour définir l’ordre de traitement des dossiers de parrainages par les sept Sages



27 décembre-12 janvier : contrôle de la régularité des parrainages



À partir du 12 janvier : contrôle de la disponibilité des neuf pièces des dossiers de candidature et distribution des cartes d’électeur



20 janvier : publication de la liste officielle des candidats



3 février : démarrage de la campagne électorale



25 février : premier tour de la présidentielle



24 mars : second tour (le cas échéant)



2 avril : investiture du successeur de Macky Sall