Présidentielle 2024 : les chiffres qui inquiètent le candidat de Macky Sall

Le Secrétariat exécutif national (Sen) de l'Alliance pour la République (Apr, parti présidentiel) s'est réuni samedi au Palais. Dans les coulisses de la rencontre, L'Observateur livre que dans le cadre de l'objectif fixé, qui est la victoire du candidat désigné de Benno Bokk Yakaar (Bby), Amadou Ba au premier tour de la présidentielle du 25 février 2024, le chef de l'État, Macky Sall, a fait intervenir le Directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), Aboubacar Sédikh Beye, et l'informaticien Oumar Abdoulaye Bâ, pour présenter la cartographie des forces et faiblesses de la coalition.



Le journal rappelle que ces deux responsables politiques assistent le délégué national du parrainage en l'occurrence le député Abdoulaye Diagne par ailleurs coordonnateur du mouvement des élèves étudiants républicains (Meer).



Ces derniers, en partant des résultats des dernières élections, ont situé les zones rouges défavorables à Benno, dans l'axe Dakar, Thiès, Diourbel et le Sud.



Après leurs présentations, le Président Macky Sall a admis la nécessité de renforcer les forces dans ces zones. Dopant ses troupes, il a rappelé que les dernières élections locales et législatives se sont tenues dans un contexte marqué par le débat autour du troisième mandat, en plus de la dispersion des forces avec les listes parallèles. Aujourd'hui, pense-t-il, avec une union des forces et une meilleure occupation du terrain, la victoire est bien possible.



Esquissant le chemin à suivre, il a ordonné aux responsables d'être plus proche des bases.