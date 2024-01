Présidentielle 2024 : Les fédérations urbaines et rurales du PDS de Mbour exigent la démission du Premier ministre Amadou Ba

Les fédérations urbaines et rurales du Parti démocratique sénégalais (PDS) du département de Mbour appellent le président de la République à démettre le candidat Amadou Ba de ses fonctions de Premier ministre. Elles exigent aussi le report de la Présidentielle du 25 février 2024. Ces exigences font suite au rejet de la candidature de Karim Wade.







Sur les ondes d’iRadio, les libéraux de Mbour estiment que la décision du Conseil constitutionnel est une énorme forfaiture et une confiscation des libertés de leur leader.





« Nous invitons Son Excellence le Président de la République, garant et gardien de la Constitution et de la stabilité de ce pays, de faire usage de ses prérogatives en mettant fin aux fonctions du Premier ministre en vue de garantir à tous les candidats l'égalité des chances et d'éviter les conflits d'intérêts source de manœuvres malsaines et antidémocratiques », demandent-ils.





Par ailleurs, poursuit le secrétaire général de la fédération rurale PDS de Mbour, Abdoulaye Lo, « au regard de ces manquements graves, nous responsables de soutien et alliés de la coalition Karim2024 du département de Mbour exigeons la réintégration immédiate du président Karim Meïssa Wade dans les listes des candidats retenus à participer à cette Présidentielle de 2024. Nous exigeons également, à défaut de sa réintégration sans condition, le report de l'élection présidentielle pour corriger cette énième forfaiture conspirée contre notre frère le candidat Karim Wade ».