Présidentielle 2024 : les trois dates à retenir avant le vote

Les opérations de collecte de parrainages pour la prochaine présidentielle sont lancées. Les plus de 200 candidats à la candidature déjà recensés ont un peu plus de deux mois pour collecter les signatures qui leur donnent le droit de prendre part au scrutin du 25 février 2024.



Dans cette perspective, signale L’Observateur, qui a interrogé à ce sujet le directeur exécutif de l’ONG 3D, Moundiaye Cissé, ils doivent inscrire en bonne place trois dates sur leur agenda.



Le 11 décembre prochain, d’abord : date limite de dépôt des dossiers de parrainages. Le 12 janvier 2024 ensuite, les candidats à la candidature seront fixés. Les titulaires de fiches rejetées seront informés à ce moment-là. Ils auront 48 heures pour procéder aux correctifs demandés, le cas échéant.



Et enfin le 20 janvier, chacun saura si sa candidature est retenue pour la présidentielle de février prochain ou pas, avec la publication des noms des candidats retenus par le Conseil constitutionnel. Les recalés auront 48 heures pour interpeller les «sept sages». En cas de saisine, ces derniers statuent sans délai.