Présidentielle 2024: Malick Gackou défie Amadou Ba et propose un calendrier électoral

Le candidat à l’élection présidentielle 2024, Malick Gackou, invite Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à se prononcer sur sa nationalité et à publier son quitus fiscal.





“Je suis en règle avec les dispositions de la Constitution. Je brandis mon quitus fiscal. J’exhorte les candidats, le Premier ministre Amadou Ba en premier, à procéder de la sorte”.





Ainsi s’est exprimé le président du Grand parti en conférence de presse ce dimanche 18 février au siège de son parti.





Accusé d’avoir une nationalité polonaise, le candidat de la coalition Gackou 2024 a répondu à ses détracteurs et assure qu’il a une nationalité “exclusivement sénégalaise”, comme l’exige la Constitution.





L’ancien n°2 de l’Alliance des forces de progrès a, par ailleurs, pris acte de la volonté du président de la République Macky Sall de respecter la décision du Conseil constitutionnel et propose la date du 3 mars 2024 pour la tenue de l’élection présidentielle. “Avec la proclamation provisoire des résultats le 8 mars. Une période de contentieux de 72 heures jusqu’au 11 mars. Et l’examen des recours cinq jours et proclamation des résultats officiels le 17 mars. S’il y a un second tour [….] il pourrait se faire le dimanche 31 mars. La campagne électorale doit être ramenée à 10 jours au lieu de 21”, estime M. Gackou.