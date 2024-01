Présidentielle 2024 : Mamoudou Ibra Kane vote Amadou Ba

Mamoudou Ibra Kane, Président du Mouvement Demain c’est Maintenant, a annoncé, ce jeudi 4 janvier, son soutien à Amadou Bâ pour la Présidentielle de 2024.





“Monsieur le Premier ministre et cher candidat de Demain C'est Maintenant, je peux en témoigner : vous êtes compétent, vous êtes un homme de paix, vous êtes un enfant du tiroir et du territoire et un digne fils du Sénégal. Les valeurs cardinales que nous partageons doivent sous-tendre toute œuvre de progrès social et économique : l’équité, le renforcement de la la citoyenneté, la co-construction”, a-t-il déclaré lors de la cérémonie d’officialisation de ce soutien.