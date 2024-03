Présidentielle 2024 : Mbaye Ndiaye met la défaite de BBY sur le compte de la volonté divine et réfute la thèse du faible soutien de Macky Sall à Amadou Ba

Le directeur des structures de l'Alliance pour la République (APR), Mbaye Ndiaye, s'est prononcé sur la défaite du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar Amadou Ba. Pour justifier cette défaite, le ministre d'État évoque la volonté divine.





"Notre défaite relève simplement de la volonté divine qui s'est exprimée à travers le cœur de tous les Sénégalais, parce que l'électeur est le seul souverain qui, par la grâce de Dieu, donne le pouvoir. Donc, je me plie à cette volonté divine et demande à tous les Sénégalais d'accepter cette décision. Je souhaite une très grande réussite à mon frère, parent et ami Bassirou Diomaye Faye", a déclaré Mbaye Ndiaye sur Rfm.





En ce qui concerne les raisons de la défaite de leur coalition face au candidat Bassirou Diomaye Faye, Mbaye Ndiaye réfute toute idée de manque d'unité et de soutien envers leur candidat Amadou Ba.