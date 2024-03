Présidentielle 2024 : Me Abdoulaye Wade, Sonko et Diomaye Faye vont se rencontrer…

Une rencontre est prévue, ce samedi, veille de la Présidentielle au Sénégal, entre Me Abdoulaye Wade, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. C’est Mayoro Faye du Parti démocratique sénégalais qui donne l’information.



Selon lui, le Secrétaire général national et ancien Président de la République, « recevra en audience ce samedi 23 mars 2024 le candidat Diomaye Faye en compagnie de Ousmane Sonko et d’une délégation ». Ce, sans donner plus de détails.



Par ailleurs, Me Abdoulaye Wade a appelé, ce vendredi 22 mars, à deux jours du scrutin présidentiel, à voter pour le candidat de la coalition Diomaye-Président. Son fils Karim Wade, candidat recalé, a aussi validé cette décision prise par le Pape du Sopi.