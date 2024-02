Présidentielle 2024 : on sait combien coûte «une bonne campagne électorale»

Pour sillonner le Sénégal et la Diaspora à la rencontre des électeurs, les candidats à la prochaine présidentielle devront casquer fort. Il faudra à chacun pas moins de 2 milliards 150 millions de francs CFA, selon une étude d’un cabinet spécialisé réalisé pour le compte du leader de l’Union citoyenne/Bunt Bi, El Hadji Ibrahima Mbow, qui a renoncé à sa candidature.



Le document consulté par L’Observateur, qui s’est penché ce jeudi sur le budget d’une campagne électorale, couvre la période qui s’étend de septembre 2023 à mars 2024, c’est-à-dire de la pré-campagne à la campagne pour un éventuel deuxième tour.



Le journal souligne que les fonds seront engloutis par 100 meetings, 50 caravanes, 20 conférences de presse, des visites de proximité, la location des lieux et du matériel d’événements, la sécurité, entre autres postes. Ceux-ci vont de 15,11 millions à 700 millions de francs CFA, selon la même source.



Le montant avancé par le cabinet est contesté par Mamour Cissé, ancien directeur de cabinet du Président Abdoulaye Wade, interrogé par L’Observateur. «Deux milliards pour une campagne, c’est ridicule, décrète le leader du PSD/Jant Bi. Au Sénégal, et par rapport au contexte, je pense que même trois milliards ne suffisent pas pour une campagne. Pour une bonne campagne, il faut au minimum 5 à 6 milliards. Là, au moins, vous êtes certain d’aller jusqu’au deuxième tour.»



Mamour Cissé précise que la période la plus budgétivore d’une campagne est la dernière semaine avant le scrutin. Il explique : «C’est là où il faut mettre la totalité des moyens. Il y a beaucoup de gens qui sont à Dakar et qui votent à l’intérieur du pays. Donc, il faut les mettre dans des conditions pour qu’ils aillent voter, inciter leurs familles et voisins à voter. Si vous ne faites pas ces dépenses, vous ratez le coche.»