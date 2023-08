Présidentielle 2024 : Ousmane Kane candidat pour sonner la fin de la classe politique

Le président de l'"Union sacrée du Sénégal" sera de la course pour la présidentielle de 2024. "Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024. S'il plaît à Dieu je serai le 5ème Président élu de la République du Sénégal", informe Ousmane Kane. Une décision qui, selon lui, est motivée par la situation que traverse le Sénégal mais aussi parce que "la classe politique traditionnelle a atteint ses limites''. ''Elle n'est plus crédible devant un peuple très jeune et qui est devenu plus exigeant et plus engagé", renchérit M. Kane.





"Je suis candidat parce que notre pays a besoin de sang neuf. Notre pays a besoin d'être dirigé par des hommes et des femmes qui ont le sens élevé de l'intégrité, du patriotisme, de l'humanisme et de la dignité. Je suis candidat parce qu'il est devenu urgent de faire émerger une élite politique issue des entrailles du pays réel et qui soit capable de donner à notre pays un horizon nouveau. La scène politique au Sénégal est transformée en un spectacle d'invectives, de populisme, de menaces et de violence tant physique que verbale", a assuré l'ancien agent de l'Organisation des Nations Unies et de plusieurs institutions gouvernementales.





Face à cette situation peu reluisante marquée par une recrudescence du terrorisme dans la sous-région, les coups d'états militaires, la criminalité transnationale et la prolifération d'armes illégales, Ousmane Kane, ancien conseiller juridique de l'Onu estime que "le temps est venu pour les non politiques d'agir afin de sauver le Sénégal".