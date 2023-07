Présidentielle 2024 : Pastef joue un sale tour à Karim Wade et Khalifa Sall

Si Khalifa Sall et Karim Wade espéraient recouvrer en vitesse leur éligibilité, en vue de la présidentielle de 2024, ils devront déchanter. Une initiative des députés de Pastef, appuyés par leurs alliés à l’Assemblée nationale, risque de retarder l’échéance.



Les Échos renseigne que ces derniers ont, en effet, saisi ce mercredi le Conseil constitutionnel d’un recours contre les projets de loi modifiant le Code pénal et abrogeant et remplaçant les articles 29 et 87 de la Constitution.



Adoptés la semaine dernière, ces textes devaient être promulgués ce jeudi par le président de la République, selon Les Échos. Mais avec le recours de Pastef, la procédure est suspendue. Sa poursuite ou sa reprise prochaine dépendra de l’avis du Conseil constitutionnel. Et celui-ci, souligne le journal, ne peut intervenir avant lundi, date de la fin de la session de l’Assemblée nationale.



«Tout ça vise à ralentir ou empêcher l’éligibilité de Karim et Khalifa», assène une source de Les Échos. D’autant que quel que soit l’avis des «sept Sages», l’Assemblée nationale devra convoquer une autre session pour l’examen de la loi électorale. Une procédure censée acter la réhabilitation de l’ancien ministre d’État et du leader de Taxawu Sénégal.