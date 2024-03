Présidentielle 2024 : Paul Kagamé félicite Bassirou Diomaye Faye

Le président du Rwanda, Paul Kagame, a emboîté le pas à plusieurs chefs d'État et acteurs de la vie politique et sociale en adressant ses félicitations à Bassirou Diomaye Faye, récemment élu président du Sénégal. À l’image d’Emmanuel Macron, président français qui a également exprimé ses vœux à l’ancien inspecteur des impôts et domaines.