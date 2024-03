Présidentielle 2024 : Pour sa survie politique, le PDS doit choisir son camp et vite, selon Dr Demba Guèye

Le Parti démocratique sénégalais ( PDS) va encore rater la présidentielle de mars 2024. L'histoire se répète pour cette formation politique qui n'avait pas participé à la présidentielle de 2019. Le Parti du 3e chef de l’Etat du Sénégal a tiré sa dernière cartouche vendredi dernier devant la Chambre administrative de la Cour suprême. Et pour sa survie politique, le docteur Demba Guèye estime que le PDS n'a plus le choix. Il doit choisir un camp et soutenir un candidat pour le scrutin du 24 mars et ce au plus vite.





« Je suis de ceux qui pensent que le PDS doit absolument choisir un camp. C'est ce qu'il faut faire sur le plan politique. Parce que la vocation d'un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Ils l'ont fait en essayant de présenter un candidat à l'élection présidentielle deux fois de suite. Cela n'a pas abouti. Le PDS n'a pas le choix, s'il veut continuer à exister sur le terrain politique au Sénégal », déclare le maître de conférences en analyse du discours à l'Université à Cheikh Anta Diop de Dakar.





Selon l'analyste, que ce soit du côté de la majorité ou de l'opposition, le PDS devra se déterminer. Même si cela risque d’être compliqué.





« Il est vrai que le choix de la majorité présidentielle peut être un choix difficile pour le PDS, un choix qui ne serait pas forcément accepté par leurs militants. Ce, compte tenu des démêlés qu'il y a eus entre le PDS et la majorité présidentielle. Choisir Benno Bokk Yakar pour le soutenir serait une contradiction par rapport à ce qui s'est passé ».





D’ailleurs, pour Dr Demba Guèye, le choix de l'opposition serait normal, mais il y a un souci qui se pose car rappelle-t-il sur Iradio « le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) a eu également à avoir des problèmes avec l'opposition ».