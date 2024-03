Présidentielle 2024 : Quelques règles de bonne conduite pour bien accomplir son vote

Ce dimanche 24 mars 2024, nombreux seront les Sénégalais qui vont prendre d’assaut les bureaux de vote. Parmi eux, de nombreux jeunes, des primo votants qui viennent d’avoir l’âge du vote. Quelques règles de bonne conduite à savoir pour bien observer son vote.

Qui sont électeurs ?



Selon le code électoral sénégalais, sont électeurs les Sénégalais des deux sexes, âgés de 18 (dix-huit) ans accomplis et jouissant de leurs droits civil et politique et n’étant en aucun cas d’incapacité prévue par la loi. Sont électeurs également, les étrangers naturalisés qui n’ont conservé aucune autre nationalité en application de l’article 16 bis, du code de la Nationalité sénégalaise. De même sont électeurs, tous étrangers ayant acquis la nationalité sénégalaise par mariage, sauf opposition du gouvernement par décret pendant un délai d’un an en application de l’article 7 du code de Nationalité sénégalaise.



Horaire d’ouverture et de fermeture des centres de recueillement du vote

Les règles de l’art incitent à plus de vigilance concernant le choix de l’horaire à laquelle vous vous rendrez à votre bureau de vote. Les bureaux de vote s’ouvrent à 8h et ferment à 18 h. Par ailleurs, imprévisiblement, un retard de l’ouverture pourrait avoir lieu le jour du scrutin. Dans ce cas, un rajout du temps qui équivaut au retard sera effectué. Toutefois, la ponctualité serait en votre faveur.

Ne point coller l’enveloppe

Il ne faut pas coller l’enveloppe dans lequel vous glisserez le bulletin de votre choix. En le faisant, votre bulletin sera considéré comme étant nul. Pour éviter cela, mieux vaut glisser la languette de l’enveloppe à l’intérieur de celle-ci.

La discrétion sur le choix du candidat