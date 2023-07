Présidentielle 2024 : révélation sur le futur candidat de Benno

Selon la RFM, qui cite «certaines informations», le candidat de Bennoo Bokk Yaakaar sera connu d’ici à vendredi prochain. La Conférence des leaders de cette coalition, réunie ce lundi, a donné mandat en ce sens à sa tête de file, le Président Macky Sall.



La balle est donc désormais dans le camp du chef de l’État pour désigner celui qui portera les couleurs de la majorité lors de la présidentielle du 25 février 2024. La semaine dernière, son parti, l’APR, à travers son Secrétariat exécutif national (SEN), lui avait témoigné cette même confiance.



Et au cours de cette rencontre, Macky Sall avait clamé sa préférence pour un candidat de consensus, écartant toute idée de primaires.



Dans une interview accordée au journal Le Monde, il s’est montré plus précis quant au profil idéal : «Je souhaite pour ma part un candidat capable de maintenir la coalition unie. Un homme de dialogue.» À ce dernier, le chef de l’État sortant promet son appui : «Cette personne aura mon soutien, celui du parti et de la coalition. On fera campagne pour lui.»