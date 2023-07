Présidentielle 2024 : RV/Guédiawaye investit Thierno Alassane Sall candidat

Ce week-end, l'honorable député et Président de la République des valeurs/Réewum Ngor, Thierno Alassane Sall, a été investi candidat à la Présidentielle de 2024 par la coordination départementale de Guédiawaye de son parti.







Au cours de la cérémonie d'investiture aux allures de méga meeting de l'ancien ministre de l'Énergie, plusieurs militants et sympathisants de la RV ont manifesté et renouvelé leur engagement auprès de leur leader et dit leur détermination à accompagner le «candidat TAS2024» au palais de la République.