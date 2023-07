Présidentielle 2024 : Serigne Mboup promet de se prononcer dans les jours à venir

Le Maire de la commune de Kaolack, Serigne Mboup, suscite l'interrogation quant à sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Interpellé à ce sujet lors d'une interview sur les ondes de la radio Alfayda, Serigne Mboup a déclaré qu'il était en pleine réflexion et qu'il prévoyait de faire une annonce prochainement. L'émission a également abordé d'autres sujets relatifs à la gestion municipale.

Samedi dernier, l'équipe municipale de Kaolack a été invitée sur les ondes de la radio Alfayda Fm de Kaolack, avec une diffusion en direct sur la Télévision du Saloum (TVS). De nombreuses questions ont été abordées portant notamment sur l'assainissement, la santé, et les projets en cours.



Le maire, Serigne Mboup, a été interrogé par téléphone par le journaliste Oumar Cissé sur sa possible candidature à la prochaine présidentielle. À cette question, il a répondu qu'il y réfléchissait sérieusement et qu'il prévoyait de faire une déclaration dans un avenir proche. Il a également exprimé ses félicitations au président de la République, Macky Sall, pour sa décision de ne pas participer à la prochaine élection présidentielle.





« And Nawlé est toujours là. Nous y réfléchissons, nous étudions cela et nous allons présenter quelque chose de concret. Nous souhaitons un encadrement et nous ne doutons pas de notre participation. Notre objectif principal est de créer des emplois. Nous avons créé plus de 20 000 emplois en collaboration avec des entreprises sénégalaises. Nos efforts sont salués par des intellectuels, comme l'ancien président Abdoulaye Wade. Nous nous concentrons à la fois sur la macro-économie et l'économie populaire », a répondu le maire.







Selon le journaliste Oumar Cissé, qui se base sur des sondages réalisés par la radio, la candidature du maire Serigne Mboup est plébiscitée par les habitants de Kaolack. Le maire Serigne Mboup salue cette position de la population locale.







En ce qui concerne sa notoriété, il souligne que la coalition And Nawlé est présente dans les 43 départements du Sénégal et que sa réputation n'est plus à faire. La première adjointe au maire, Ndiaya Mbow, note que le maire Serigne Mboup est doté d'un niveau de compétence extraordinaire.