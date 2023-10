Présidentielle 2024 : Sonko joue sa dernière carte le 26 octobre

La chambre criminelle de la Cour suprême va se pencher, jeudi 26 octobre, sur le recours de Ousmane Sonko contestant l’arrêt de la Cour d’appel le condamnant, pour diffamation et injures publiques au préjudice de Mame Mbaye Niang, à six mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA à titre de réparation.



Les Échos, qui annonce la date de l’audience dans son édition de ce mercredi, est formel : «Pour la Cour suprême, en cas de condamnation, Sonko ne pourrait plus se présenter à la présidentielle du 25 février 2024. Contumace ou pas».



Dans l’affaire qui l’oppose au ministre du Tourisme, le président de Pastef a été condamné en première instance à deux mois assortis de sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Le parquet avait fait appel et l’affaire a été rejugée.



Au niveau de la haute juridiction, si l’on en croit Les Échos, le leader des Patriotes joue donc sa dernière carte en vue de la prochaine présidentielle.