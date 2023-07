Présidentielle 2024 : Souleymane Ndiaye (S2D) reste dans Benno et soutient le candidat désigné par le chef de l'État

Le secrétaire général de la S2D et non moins Directeur général de la Sapco Souleymane Ndiaye, a réagi aux informations portant sur des déclarations d'intention en vue de la prochaine présidentielle. Réaffirmant son ancrage dans la coalition présidentielle, il dit se ranger derrière le choix qui sera fait par le président Macky Sall.



"Depuis quelques jours, des militants et sympathisants de la SD2, d'ici et de la Diaspora, ont décidé de porter ma candidature à l'élection présidentielle de février 2024", déclare-t-il d'emblée. Et de préciser toutefois : "Je tiens à informer l'opinion nationale et internationale que la S2D et moi-même réaffirmons notre ancrage dans la coalition BBY. Ainsi, nous nous engageons à soutenir le candidat choisi par son Excellence le Président Macky Sall", écrit Souleymane Ndiaye dans une note reçue.

Une position qu'il dit avoir déjà défendue lors de la dernière rencontre des leaders de la coalition Bby.



"Je réitère mon engagement à porter le choix de son Excellence le Président Macky Sall pour pérenniser son œuvre exceptionnelle à la tête de notre pays et continuer notre marche sur la voie de l'émergence", souligne-t-il.