Présidentielle 2024 : Talla Sylla retire sa candidature, les raisons dévoilées









Talla Sylla et son parti Alliance Jëf-Jël ne font plus partie des candidats en lice pour la Présidentielle de février 2024. Dans un communiqué, ils ont annoncé leur décision de retirer leur candidature pour la magistrature suprême tout en évoquant leurs raisons.





"Considérant le rôle historique du président Talla Sylla et son engagement dans la consolidation de notre système démocratique, on approuve à l'unanimité sa décision de retirer sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024", lit-on sur le communiqué.





Selon le même texte, Talla Sylla et son parti ont décidé de se retirer à cause de "la nécessité de regrouper des forces convergentes pour refonder la République et continuer la marche vers le développement économique et social du Sénégal".