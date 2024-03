Présidentielle 2024 : Thierno Alassane Sall appelle à la tranquillité et à la transparence

Député et candidat en lice pour la présente Présidentielle, Thierno Alassane Sall a voté au centre El Hadj Ba de Thiès. À la suite de cet acte, le leader de la coalition TAS2024 s'est réjoui du déroulement du scrutin et appelle au calme et à la transparence.











« Je voudrais rendre grâce à Dieu et saluer le peuple sénégalais qui, dans sa maturité, a tenu à exprimer son attachement à la démocratie et à l'élection. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes, un mois après, présents au rendez-vous marqué par une campagne électorale écourtée et dans des conditions difficiles de mois de ramadan. Si cela a été possible, c'est grâce à la détermination, l'engagement de beaucoup de citoyens, d'hommes politiques, d'universitaires, de gens de la société civile, de divers Sénégalais qui ont montré leur attachement », dit-il.