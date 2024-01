Présidentielle 2024 : Thierno Sangaré (Président du mouvement Siggil Linguère) vote Amadou Ba

Thierno Sangaré, Président du mouvement Siggil Linguère, et l'ensemble de ses alliés annoncent officiellement leur soutien au président Amadou Ba, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle prévue le 25 Février 2024.



Face aux enjeux socio-économiques de l'heure, le mouvement siggil Linguère opte pour la continuité. Thierno Sangaré et ses souteneurs s'engagent à participer à l'accession d'Amadou Ba à la magistrature suprême afin de lui permettre de poursuivre les grands chantiers et d’apporter les changements nécessaires dans notre chère pays. “Le Mouvement Siggil Linguère n'est mu que par une seule volonté, celle de participer à l'essor de notre cher Sénégal. La vision du candidat Amadou Ba entre en droite ligne avec nos convictions politiques.Les multiples initiatives que nous avons menées à Linguère prouvent à suffisance notre inébranlable détermination à venir en aide aux populations. Ce qui nous vaut d'ailleurs notre aura dans le Ferlo. Nous invitons nos infatigables militants et sympathisants à se joindre au combat pour une victoire éclatante du candidat Amadou Ba à l'issue de ce scrutin si décisif. Nous exhortons le peuple sénégalais à faire le bon choix, celui de la stabilité et de la préservation de la concorde nationale”, lit-on dans un communiqué du mouvement.



“Seul Amadou Ba est en mesure de satisfaire les aspirations de la nation et de pousser plus loin le Sénégal sur les rails de l'émergence tel que décliné dans nos échanges Dakar le 31 Janvier 2024”, estiment Thierno Sangaré et ses camarades.