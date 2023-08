Présidentielle 2024 : Un écologiste dans la course

Dans un communiqué parvenu à Seneweb, Baye Salla Mar, président de l'Alliance des Ecologistes du Sénégal informe qu'il est candidat à l'élection présidentielle.





"Cette candidature est avant tout celle, du Programme social pour la planification écologique et la résilience économique, je veux nommer par là le programme PROSPERE. Quoique vaille l’expression, c’est le Programme qui est le candidat plutôt que moi. C’est un Programme qui promeut l’écologie sociale et qui réponds à l’ensemble des crises majeurs actuelles que le Sénégal traverse. Il demande beaucoup d’efforts, des millions d’heure le travail, de la persévérance, du courage, de l’obsession, oui de l’obsession car si l’entrainement mène à des résultats, seul l’obsession mène à la perfection ; une vision systémique et une synergie de nos actions pour relever le défi d’un Sénégal prospère, innovant, multiculturel, compétitif et durable", a soutenu Baye Salla Mar, Président de l’Alliance des Ecologistes du Sénégal.





Dans son programme, il assure qu'il rendra effectif "le service militaire obligatoire à partir de 18 ans".





Des chantiers de la grande révolution agricole se feront grace à son programme. D'ailleurs, il ambitionne de faire de la Vallée du fleuve Sénégal, le « Food Basket Sénégalais avec l’agro-écologie » comme pilier fondamental.





'En matière de reforestation, le suivi et l’évaluation de nos campagnes de reboisement sera minutieusement fait et par une vaste campagne de reforestation et nous mettrons plus l’accent sur le suivi, pour un meilleur taux de survie des plans. Avec le Programme PROSPERE, Nous rentrerons définitivement dans l’ère du Sénégal VERT", indique M. Mar.